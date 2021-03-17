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В Минобороны опровергли сообщения о взрыве на противолодочном корабле

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Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Сообщения о взрыве при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля в закрытом городе Фокино в Приморском крае не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что связанных с обслуживанием вооружения Тихоокеанского флота происшествий не было.

О взрыве ранее сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, взрыв якобы произошел еще 10 марта, однако о нем стало известно только сейчас. Причина взрыва не уточнялась. По информации РЕН, ЧП не связано с нарушением технологического процесса выгрузки боеприпасов или нарушением мер безопасности — эпицентр взрыва якобы находился на плавучем кране, перемещавшем груз.

Кроме того, сообщалось, что в результате взрыва якобы пострадали семь человек, а к расследованию подключили ФСБ.

Предыстория: Стало известно о взрыве на противолодочном корабле в закрытом российском городе
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