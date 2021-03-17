Телеведущие увидели писающего тюленя в эфире и рассмеялись до слез

Ведущие британского утреннего шоу This Morning Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) и Фил Скофилд (Phil Schofield) рассмеялись до слез, увидев в прямом эфире писающего тюленя. Об этом сообщает The Mirror.

Авторы программы общались по видеосвязи с ветеринаром Скоттом Миллером, спасшим млекопитающее от смерти после того, как у животного во рту застрял рыболовный крючок.

Во время эфира мужчина стоял на пляже, а на заднем плане лежал тюлень. Оператор решил сфокусироваться на последнем и приблизил изображение. На крупном плане стало видно, что тюлень в этот момент мочился на песок.

«Имейте уважение к животному, перестаньте его показывать», — пошутил Скофилд, после чего и он сам, и его коллеги разразились смехом. Ведущие изо всех сил пытались продолжить шоу, но из-за того, что они не могли остановить истерику, передача ушла на перерыв.

Ранее сын британского телеведущего Пита Ноттэджа (Pete Nottage) прервал телеконференцию на канале Channel 4, отобрав у отца микрофон. Ребенок начал программу самостоятельно, чем развеселил телезрителей.