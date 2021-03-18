Цены на нефть рухнули

Цены на нефть резко рухнули примерно на восемь процентов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 22:30 по московскому времени, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась до 62,5 долларов за баррель, упав таким образом на восемь процентов. Апрельские фьючерсы марки WTI подешевели до 59,3 долларов за баррель, их падение составило 8,1 процента.

Как сообщает агентство Bloomberg, падение цен стало самым резким с сентября прошлого года. В частности, оно связано с неуверенностью инвесторов в скорости восстановления экономики и глобального спроса на нефть на фоне проблем с вакцинацией в некоторых странах.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что восстановление спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не раньше 2023 года. Однако есть вероятность, что спрос больше никогда не восстановится до показателей, которые были до пандемии, из-за последствий кризиса в сочетании с переходом на низкоуглеродные источники энергии.