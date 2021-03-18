Россия
 
Последние новости
Путин ответил Байдену фразой «кто так обзывается, тот сам так называется»
В Великобритании назвали способную за 20 минут ударить по Москве ракету
На Украине начнут уголовно наказывать за пропаганду «русского мира»
Трамп за время президентства обеднел на четверть
Участника «Евровидения» от Грузии потребовали исключить из конкурса
Россиянин убил свою сестру на глазах у прохожих из-за «непорядочности»
Автомобиль раздавил пытавшегося похитить запчасти грабителя
Путешествующая на машине туристка рассказала о домогательствах в дороге
Найдена самая маленькая квартира Москвы
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения с Крымом
Новости партнеров
Прослушать новость

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: МВД РФ

Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

«По предварительной информации, погибли трое, в том числе один несовершеннолетний», — говорится в сообщении ведомства.

Автомобиль столкнулись в Красноярском районе на 1062-м километре трассы М-5 Урал.

Ранее на трассе под Рязанью опрокинулся пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали 17 человек. Авария произошла на 226-м километре трассы М-5. В автобусе находились более 50 пассажиров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
17 человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе
Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло в Москве
Смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой