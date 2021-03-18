Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе

Три человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

«По предварительной информации, погибли трое, в том числе один несовершеннолетний», — говорится в сообщении ведомства.

Автомобиль столкнулись в Красноярском районе на 1062-м километре трассы М-5 Урал.

Ранее на трассе под Рязанью опрокинулся пассажирский автобус, в результате ДТП пострадали 17 человек. Авария произошла на 226-м километре трассы М-5. В автобусе находились более 50 пассажиров.