Обидевшийся на журналиста игрок РПЛ рассказал о желании «дать репортеру по роже»

Футболист «Урала» Игорь Калинин рассказал о желании применить физическую силу к журналисту «Матч ТВ» Александру Неценко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что корреспондент продемонстрировал неуважение. «Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу. Но надо отдать должное, он подошел, извинился, конфликт закрыли», — заявил Калинин.

Инцидент между Неценко и Калининым произошел в перерыве матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком». Корреспондент предположил, что форвард москвичей Квинси Промес «выкрутил защитнику позвонки», чем вызвал недоумение интервьюируемого. После этого футболисту показалось, что журналист смеется, из-за чего игрок потерял самообладание и ушел, завершив разговор.

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» завершилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. Калинин провел на поле все 90 минут.

В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей в РПЛ. Калинин записал на свой счет один забитый мяч.