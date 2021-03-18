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Прыжок россиянки в колодец за сыном попал на видео

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Прыжок россиянки из Самары за сыном в колодец попал на видео. Ролик опубликовал телеканал «360» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мальчик ходит по сугробам на месте газона и в какой-то момент резко уходит под землю. Его мать тут же бежит к колодцу. Предположительно, сначала она пытается вытащить ребенка, но потом сама опускается в люк. На этом запись заканчивается.

По данным телеканала, женщина получила двухсторонний перелом. Как рассказал ее муж, коммунальщики утверждают, что месяц назад люк был закрыт. Он хочет добиться, чтобы металлические крышки, которые постоянно крадут, заменили на другие или помечали бы опасные места яркими флажками.

17 марта сообщалось, что жительница Самары прыгнула в колодец за своим сыном. Их госпитализировали. Как заявили в коммунальной службе города, 17 февраля на месте происшествия устраняли засор, крышка была на месте, колодец находился в рабочем состоянии, однако позднее крышку украли. 16 марта стало известно, что крышки украли еще с трех ближайших тепловых камер. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»).

Предыстория: Россиянка прыгнула в колодец за упавшим сыном
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