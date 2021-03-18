Ученые нашли связь между лишним весом в молодости и ухудшением памяти в старости

Лишний вес у молодежи в 20-30 лет сказывается на проблемах с памятью в более позднем возрасте. Такую связь нашли американские ученые, проанализировав информацию о здоровье 15 тысяч человек. Научная статься опубликована в журнале Neurology.

По данным исследования, лишний вес и повышенное кровяное давление увеличивают риск ухудшения памяти в старости в два раза. При этом высокий уровень глюкозы в крови увеличивает риск в пять раз. «Возможно, лечение или изменение этих проблем со здоровьем в раннем взрослом возрасте может предотвратить или уменьшить проблемы с мышлением в дальнейшей жизни», — предположила автор статьи, невролог Кристин Яффе из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Отмечается, что всех участников эксперимента наблюдали в течение 10-30 лет, фиксируя перечисленные показатели и каждый год-два замеряя когнитивные способности. При этом ученые отметили, что понижение когнитивных способностей не зависело от таких факторов как пол, возраст или образование.

Ранее ученые доказали, что женитьба влияет на снижение веса. Мужчины и женщины, вступающие в брак, быстро теряют лишний вес и не набирают его вновь. Специалисты проследили за 300 людьми в возрасте от 20 лет. Большинство из тех, кто похудел после бракосочетания, оставался стройным и спустя восемь лет.