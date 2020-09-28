Ученые доказали влияние женитьбы на снижение веса

Ученые доказали, что женитьба влияет на снижение веса. Мужчины и женщины, вступающие в брак, быстро теряют лишний вес и не набирают его вновь. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты проследили за 300 людьми в возрасте от 20 лет. Большинство из тех, кто похудел после бракосочетания, оставался стройным и спустя восемь лет. При этом те, кто имел подтянутую фигуру до свадьбы, не терял форму и после нее. А вот у полных и одиноких так и сохранился лишний вес.

Исследователи установили, что женитьба служит стимулом для поддержания здорового образа жизни. Немаловажна в этом случае и поддержка со стороны партнера. Это наблюдение подтвердилось и на примере пар, долго находящихся в отношениях, но не вступающих в брак.

Ранее мужчина, похудевший на 77 килограммов за пять недель, поделился секретом своего успеха. Он рассказал, что с детства привык искать утешения в еде. Для того, чтобы исключить из рациона сахар и углеводы, а также начать упражняться по утрам, ему пришлось переступить через себя.