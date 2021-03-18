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Чиновник вступился за считающего нормой зарплату в 15 тысяч рублей коллегу

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Александр Сотников
Александр Сотников
Кадр: Job.orl.ru

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников, который счел нормой зарплату в 15 тысяч рублей, всего лишь некорректно выразил свою мысль, но свое дело он знает хорошо. Так за коллегу вступился советник губернатора региона Сергей Лежнев. Его слова приводит издание «Подъем».

«Он один из самых активных чиновников своего профиля. (...) Журналисты просто кусочек его слов взяли. (...) Ну, получилось так — и получилось. Что, расстрелять за это человека или выгнать? Я думаю, ничего страшного не произошло», — сказал Лежнев.

По его словам, Сотников объяснил свою позицию губернатору Андрею Клычкову.

Ранее Сотников пожаловался на нежелание жителей региона работать за зарплату в 15 тысяч рублей и стремление орловчан уехать на заработки в Москву. При этом Сотников выразил надежду на то, что жители вернутся из столицы в регион, так как в Орле зарплаты «белые», а в столице «черные».

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