Американский боксер, бывший чемпион мира Майк Тайсон назвал дату следующего поединка. Его слова приводит BoxingScene.

54-летний спортсмен заявил, что в следующий раз выйдет на ринг в Майами 29 или 31 мая. Он не уточнил, кто станет его соперником.

10 января американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что его представители ведут переговоры о поединке с Тайсоном. Он добавил, что усердно тренируется и готовится к возможному поединку с бывшим соперником.

29 ноября 2020 года Тайсон вышел на ринг спустя 15 лет. Американец провел показательный поединок с Роем Джонсом-младшим. После ничьи с соотечественником Тайсон подтвердил, что готов вновь выступить.

Тайсон не проводил бои с 2005 года. На его счету 58 поединков, из них 50 он выиграл.

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