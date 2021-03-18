Россия
 
Последние новости
В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву посла из США
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Турецкий ударный вертолет получит украинский двигатель
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Появилось видео лучших моментов матча «Зенита» и ЦСКА
В Белом доме анонсировали новые ограничения в отношении России
Канцлер Австрии призвал к скорейшему одобрению «Спутника V» в Европе
Врачи раскрыли способы избавления от мигрени
В Подмосковье 13-летний школьник покончил с собой после ссоры с матерью 
Новости партнеров
Прослушать новость

Ученые рассказали о зарождении новых штаммов COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал о зарождении новых штаммов COVID-19 в беседе с «Известиями».

По его словам, южноафриканский и британский варианты зародились у людей с иммунодефицитами. Ученый предположил, что британский вариант первоначально циркулировал в человеке больше двух месяцев, и все это время постоянно происходил отбор вариантов, устойчивых к медленно возникающему иммунитету.

Нетесов также отметил, что британский вирус несколько месяцев циркулировал у больного с лейкозом, при котором сильно нарушается иммунная система.

Южноафриканский штамм коронавируса также появился, вероятно, у пациентов, которые имеют хроническую дисфункцию на уровне иммунитета, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Пациент, которого лечили плазмой крови от переболевших доноров, адаптировался к этой терапии», — предположил он.

Риски распространения выявленных штаммов в России довольно высоки, добавил Нетесов. Так, в Великобритании новый вариант коронавируса практически вытеснил предыдущий из-за того, что он быстрее размножается. «Скорее всего, это произойдет и у нас», — считает эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но остается напряженной. По ее словам, количество заболевших ежедневно снижается. Средненедельный показатель заболевших менее семи человек на 100 тысяч в сутки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Соединенные штаммы: вирусологи оценили опасность новых видов SARS-CoV-2
Роспотребнадзор раскрыл пути проникновения новых штаммов COVID-19 в Россию
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России