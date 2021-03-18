Бывшая ведущая «Дома-2» испытала радость от закрытия шоу

Одна из бывших ведущих реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа призналась, что испытала радость от закрытия проекта. Об этом она рассказала в интервью изданию StarHit.

Отвечая на вопрос корреспондента о том, что она думает о прекращении съемок, Жужа заявила, что не смотрит телевизор. «Но я рада, что мои дети не застанут эту передачу», — сказала бывшая ведущая «Дома-2».

Говоря о конфликте с другой ведущей реалити-шоу Ксенией Бородиной, с которой они не общаются несколько лет, Жужа сообщила, что никак не относится к бывшей коллеге. Она также подчеркнула, что не планирует мириться с Бородиной. «С возрастом все лишние люди в моей жизни отсеялись, чему я очень рада», — заключила она.

Ранее в марте одна из ведущих «Дома-2» Ольга Бузова объявила о возвращении реалити-шоу в эфир. В середине февраля авторы программы уже обещали, что оно вернется на экраны, однако съемки были сорваны. Участников заставили выселиться с площадки.

Телеканал ТНТ официально сообщил о прекращении работы над «Домом-2» в декабре 2020 года. Закрытие реалити-шоу объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск программы вышел на ТНТ 30 декабря.

Катя Жужа пришла на «Дом-2» в качестве участницы, а затем стала одной из ведущих реалити-шоу. В 2018 году она ушла из проекта.