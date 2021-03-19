Глава Крыма высказался об отношении к власти и народу Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об отношении к власти и народу Украины в документальном фильме телеканала «RT Россия», передает РИА Новости.

Аксенов подчеркнул, что хочет разделить ситуацию с украинским народом и украинскими властями. По его словам, граждане Украины никогда не были для Крыма врагами и оппонентами. Он отметил, что на полуострове с уважением относятся ко всем, кто приезжает. «С точки зрения властей Украины, то пока — сплошной маразм», — добавил он.

Ранее Сергей Аксенов оценил шансы на потепление отношений с Украиной. По его мнению, при сегодняшних политиках в Верховной Раде Украины смягчение ситуации и установление добрососедских отношений представляется нереальным.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство высказались за воссоединение с РФ. Киев, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования и считают эту территорию оккупированной. Москва неоднократно заявляла, что процедура голосования соответствовала нормам международного права.