Самая красивая женщина в мире снялась топлес для рекламы популярного бренда

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, стала героиней новой рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Снимок появился ее странице в Instagram.

Известно, что съемка приурочена к выпуску линейки солнцезащитных очков марки. Так, на размещенном в сети кадре 25-летняя знаменитость запечатлена топлес и с очками в черной оправе на голове. Ее волосы распущены, а в руке она держит леденец. Публикация набрала 1,2 миллиона лайков.

Кроме того, манекенщица также разместила ролик, где она позирует в нескольких образах и локациях, демонстрируя аксессуары бренда. Например, на первом кадре она появляется в бежевом платье, на втором — в сером кардигане, а на третьем — полуобнаженная в ванне, наполненной пеной.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Я так сильно тебя люблю, ты очаровательна», «Почему ты такая красивая?», «Боже, ты выглядишь потрясающе», «Ты идеальная», «Горячо», — писали они.

Ранее в марте Белла Хадид прошлась по подиуму в откровенном наряде. Супермодель приняла участие в показе модного дома Givenchy. Так, ее запечатлели в монохромном наряде черного цвета, состоящем из классических брюк и вязаного топа, ткань которого оголяет ее грудь.