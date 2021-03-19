Юноша показал на видео легкий способ идеально резать сыр

Пользователь Tiktok Коннор Сэли продемонстрировал хитрость, которая помогает ему идеально резать сыр. Вирусный ролик появился на TikTok-аккаунте @connorsali.

Как оказалось, Сэли режет твердый сыр нетрадиционным способом: он использует нож для чистки картофеля. Таким образом у него получаются тонкие, ровные и красивые кусочки сыра.

Комментаторы похвалили блогера за изобретательность, удивились, что не додумались до этого способа сами и написали, что попробуют необычный метод нарезки сами. Однако у Сэли нашлись и критики, которых не устроило, что при этом способе внизу остается небольшой кусок сыра, который не может срезать нож для чистки картофеля.

Ранее студентка факультета психологии раскрыла проверенный способ уснуть за пять минут и прославилась в TikTok. По ее словам, перед сном нужно мысленно перечислять не связанные друг с другом слова, например, поставить в один ряд картофель и скрипку.