Девочка спаслась из горящего дома при помощи матраса

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, восьмилетний ребенок спасся из горящего дома при помощи матраса. Об этом сообщает Associated Press.

Девочка сбросила матрас с третьего этажа, а затем благополучно спрыгнула на него. К приезду пожарных ее пятилетний брат успел забраться на окно и собирался прыгнуть вслед за сестрой. Пожарные спасли и его, и еще одного ребенка, который оставался в здании.

Представитель пожарного департамента Фрэнк Велес (Frank Velez) похвалил девочку за изобретательность и быструю реакцию в опасной ситуации.

Пожар начался, когда мать детей ушла на работу, и за ними должна была присматривать соседка. Причина возгорания выясняется.

Ранее сообщалось, что в городе Нью-Тэйзуэлл в штате Теннесси семилетний мальчик спас из полыхающего дома свою двухлетнюю сестру. Пожар разгорелся ночью, и взрослые не сумели через пламя добраться до комнаты, где спала девочка.