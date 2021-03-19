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Российский вирусолог описал будущее пандемии коронавируса

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Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Коронавирус с человечеством надолго, если не навсегда. Так будущее пандемии COVID-19 описал российский вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский, передает радиостанция «Говорит Москва».

Специалист добавил, что за прошедший год медики и ученые научились быстро лечить тяжелые случаи заболевания и получили хорошие вакцины.

«[Препараты] помогут "загнать его" в такую нишу, где он не будет таким вот вредным, таким вызывающим тревогу во всем мире», — считает Аграновский. Он сказал, что через какое-то время коронавирус займет «свое скромное место» среди острых и респираторных вирусных заболеваний.

Ранее вирусолог заявил, что в России возможен новый подъем заболеваемости коронавирусом. При этом очередная волна будет слабее, чем осенью прошлого года. Профессор уточнил, что многие россияне уже получили иммунитет к COVID-19, в том числе за счет вакцинации.

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