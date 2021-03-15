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Вирусолог оценил интенсивность следующей волны коронавируса в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России возможен новый подъем заболеваемости COVID-19, но она будет слабее по сравнению с осенью прошлого года. Такую оценку дал вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский в эфире телеканала «России-24».

Он уточнил, что следующая волна по интенсивности будет мягче, потому что многие россияне уже приобрели иммунитет к вирусу. «Все большее количество людей вакцинируется. Это, конечно, будет сглаживать кривую [заболеваемости]», — добавил Аграновский.

Ранее вирусолог говорил, что в течение лета заболеваемость коронавирусной инфекцией будет снижаться, но к осени возможен новый рост. Это связано с сезонностью COVID-19.

Ранее российские исследователи выяснили, что в крупных городах России антитела к коронавирусу есть уже примерно у половины жителей. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прививку двухкомпонентным препаратом «Спутник V» сделали 3,5 миллиона человек в России.

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