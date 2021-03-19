Путин провел кадровую перестановку в российских силовых структурах

Президент России Владимир Путин подписал указ №149, по которому ряд сотрудников МВД получил повышения или занял аналогичные посты в других регионах. Подробности кадровых перестановок сообщает «Коммерсантъ».

Согласно указу, начальник московского ГИБДД полковник Алексей Диокин перешел в управление охраны общественного порядка главного управления МВД по Москве, полковник Константин Строганов сменил пост главы управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве на пост начальника управления МВД по Северо-Восточному округу столицы.

Генерал-майор юстиции Александр Вохмянин стал заместителем начальника следственного департамента МВД, передав должность руководителя следственной части ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу полковнику Алексею Пушкареву.

Главным инспектором МВД России стала полковник Наталья Каменкова.

Ранее сообщалось, что Путин уволил двух генералов — замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и начальника главного управления МЧС по Пермскому краю Андрея Бубенцова.