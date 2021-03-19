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Помпео прокомментировал слова Байдена в адрес Путина

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Майк Помпео
Майк Помпео
Фото: OCTAVIO JONES / Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире Fox News, передает РИА Новости.

По мнению Помпео, высказывание Байдена является всего лишь «обзывательством», которое не подкреплено делом. «Если вы ставите Америку на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех», — подметил он.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Он добавил, что готов это сделать либо в пятницу, либо уже после своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные.

В Белом доме ответили, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с российским лидером.

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