Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына

Семья разбившегося во время прыжка с парашютом сына показала через адвоката его предсмертное видео. Ролик с обращением парашютиста опубликован на сайте CBS Sacramento.

В августе 2016 года 18-летний Тайлер Тернер (Tyler Turner) решил совершить прыжок с парашютом. Перед этим он записал видео, в котором поделился своими эмоциями. Он признался, что немного напуган. «Но когда я окажусь в небе, все будет в порядке. Адреналин накроет меня, и я просто позволю этому случиться», — говорил он.

Затем юношу спросили, получится ли, по его мнению, у него удачно прыгнуть. «Рядом со мной мама. Горячо любимая мама. Много всего сделала для меня. Надеюсь, она и дальше сможет помогать мне по жизни, потому что я хочу, чтобы у меня все получилось. У нас все получится!» — заявил Тернер.

Юноше и его инструктору, с которым он прыгнул в тандеме, не удалось благополучно приземлиться, поскольку их парашют не раскрылся. Расследование показало, что работник не имел достаточной квалификации для совершения совместного прыжка.

Семья Тернера подала против парашютного центра иск о выплате моральной компенсации. В результате они выиграли 40 миллионов долларов (почти три миллиарда рублей).