Собянин назвал самый крупный проект благоустройства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал самым крупным проектом благоустройства Москвы реставрацию острова Балчуг вместе с набережными. Об этом он написал в личном блоге.

По его словам, данную идею хотели реализовывать еще в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести все работы на год вперед. Градоначальник рассказал, что улицы Балчуга, хоть они и находятся поблизости от парка «Зарядье» и Кремля, выглядят «грустно и уныло». Кроме того, там не хватает зелени и пространства.

Главная задача проекта заключается в условном разделении городского пространства на историческое и современное, рассказал мэр Москвы. Он пояснил, что улицы острова будут предназначены прежде всего для местных жителей и офисных работников, в связи с чем там появятся новые скамейки, широкие тротуары. На набережных, наоборот, больше туристов и активных горожан, катающихся на велосипедах и самокатах, так что в этих местах необходимо сделать более яркие акценты.

Таким образом, в скором времени начнется благоустройство территорий, таких как Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский переулки.

Собянин добавил, что «изюминкой» проекта станет восстановление Репинского сквера, считающегося самым большим пространством Балчуга, засаженным деревьями и цветами. Уточняется, что он был создан в 1948-м к 800-летию Москвы, из-за чего имеет большое значение для города.