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Россиянка молниеносно отреагировала на падающий с крыши снег и спасла сына

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Россиянка молниеносно отреагировала на падающий с крыши снег и спасла своего ребенка. Кадры с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Life Shot».

На видео заметно, как женщина стоит с ребенком около жилого дома. Подняв голову, она увидела, как с крыши падает снег. Пришлось реагировать мгновенно. Она за долю секунды отбежала от крыши, и тем самым спасла себя и сына.

Ранее в Новокузнецке местная жительница 10 часов провела под снегом, сошедшим с крыши дачного дома. Женщина поехала на дачу, чтобы очистить крышу дома от снега, и перестала выходить на связь, после чего мать поехала за ней, но обнаружила лишь ее автомобиль.

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