Россиянин погиб из-за обрушения льда с крыши

В Петрозаводске погиб россиянин — на него обрушился лед с крыши дома. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета по региону.

По данным правоохранителей, 14 марта у одного из многоквартирных домов было обнаружено тело мужчины. Выяснилось, что он находился на крыльце дома, когда на него с крыши упал лед. От полученных травм житель города скончался на месте происшествия.

Следственные органы Карелии начали доследственную проверку. Они выяснят все обстоятельства происшедшего и примут по ее итогам процессуальное решение.

В феврале 2019-го задержали проректора по административно-хозяйственной части Петербургского государственного химико-фармацевтического университета по делу о гибели студента после падения наледи с крыши вуза. По предварительным данным, у вуза был заключен договор с организацией «Вентформат» по очистке крыши здания от наледи и снега, однако проректор, который должен был контролировать состояние кровли университета и ее очистку, получил взятку в размере не менее 50 тысяч рублей, и работы должным образом выполнены не были.

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