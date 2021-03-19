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Депутат указал на несправедливость начисления трудового стажа для заключенных

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутат Госдумы Иван Сухарев указал на несправедливость в вопросе включения в общий трудовой стаж работы осужденных. Об этом он указал в письме на имя заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, сообщает RT.

Он отметил, что сейчас время работы заключенных включается в общий трудовой стаж только с 1 сентября 1992 года, тогда как работа до этого периода в него не включается. Законотворец предложил исправить сложившуюся ситуацию и уравнять труд в тюрьмах для всех заключенных.

Ранее сообщалось, что отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области актер Михаил Ефремов устроился работать в пошивочный цех. Актер относится к новой специальности с юмором и шутит, что в цехе он играет роль Зевса — мечет молнии, правда, в одежду.

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