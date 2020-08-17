Торговец наркотиками провел семь лет в тюрьме и стал профессором криминалистики

Бывший торговец наркотиками в Великобритании получил образование за решеткой и стал профессором криминалистики. Об этом сообщает издание Unilad.

Стивен Акпабио-Клементовски (Stephen Akpabio-Klementowski) лишился отца, когда был еще подростком. Чтобы заработать на жизнь, он начал торговать наркотиками. Его арестовали и приговорили к 16 годам заключения.

За первые три месяца, что Акпабио-Клементовски провел в тюрьме, он ни с кем не разговаривал, но потом начал работать на кухне и нашел себе друзей. Сотрудники тюрьмы оценили его потенциал к обучению и поощрили его зарегистрироваться в Открытом университете Великобритании. Юноша переживал, что у него не получится учиться, так как он бросил школу.

Несмотря на страхи, британец решил попробовать. Он проводил дни, работая на кухне, а по вечерам учился. Ему пришлось получать образование, сидя на унитазе, чтобы не мешать спать соседу по камере. Другие заключенные и охранники сомневались в нем и говорили, что его криминальная история будет мешать ему, но Акпабио-Клементовски не сдавался, так как ему нравилось учиться.

Через семь лет мужчина вышел из тюрьмы. К этому времени он получил свою первую степень, а позже — еще два диплома магистра. После освобождения Акпабио-Клементовски нашел работу и начал преподавать криминалистику студентам в тюрьмах.

Лектор надеется, что его история вдохновит других. «У всех есть потенциал и сила меняться. Я видел это, и я пережил это», — сказал он. Сейчас у Акпабио-Клементовски хорошая жизнь, семья и работа. Он надеется, что другие заключенные займутся учебой, чтобы суметь найти свой путь в жизни после того, как их освободят.