Обвинившая отца в изнасиловании россиянка оказалась девственницей

14-летняя дочь, которая обвинила отца в изнасиловании, оказалась девственницей, приговор мужчине вынесут через неделю. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным канала, мужчину арестовали в мае минувшего года. Жена обвинила его в изнасиловании двух дочерей. Прокурор запросил для обвиняемого 21 год колонии.

По словам матери, глава семейства воспитывал детей в мусульманских традициях и не одобрил отношения старшей дочери с молодым человеком из неблагополучной семьи. Он избил ее и попытавшуюся защитить ребенка женщину. В ответ на это супруга придумала историю об изнасиловании детей.

Старшая дочь отказалась писать заявление. Однако младшая дала показания против отца. Позднее мать не смогла отозвать их, поскольку следователь угрожал ей сроком за ложный донос, а также лишением родительских прав.

Отмечается, что после ареста отец признался в интимной связи с младшим ребенком. По словам жены, он сделал это под давлением следствия. В настоящий момент они оба активно отрицают вину подозреваемого.