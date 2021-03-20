Мужчина похудел на 102 килограмма ради сна

34-летний каменщик Райан Мани похудел на 102 килограмма ради сна: из-за лишнего веса мужчина с трудом дышал и не мог спать по ночам. Об этом сообщает издание «Ридус».

«Я никогда не мог спать больше часа, не просыпаясь. Также я часто переставал дышать по ночам, что было довольно страшно», — сказал он.

Помимо этого, у него были проблемы с желудком и сильно отекали ноги.

Когда Райан Мани принял решение похудеть, он весил 216 килограммов. По его словам, он сел на диету и уже за первую неделю сбросил семь килограммов. Его ежедневный рацион состоит из свежих овощей, фруктов и нежирного мяса.

В настоящее время мужчина весит 114 кг.

15 марта в СМИ появились истории похудения учительницы из Великобритании, которая сбросила 28 килограммов, и 59-летней женщины, похудевшей на 22 килограмма за четыре месяца без походов в тренажерный зал.