59-летняя женщина сбросила 22 килограмма без спортзала и назвала главный секрет

59-летняя женщина похудела на 22 килограмма за четыре месяца без походов в тренажерный зал. Главным секретом своей трансформации она назвала ранние ужины, сообщает газета The Times of India.

Репта Бортакур (Reepta Borthakur) рассказала, что страдает от хронических заболеваний и болей в коленях. Врач рекомендовал ей избавиться от лишнего веса, чтобы уменьшить нагрузку на ноги. Женщина надеялась, что похудение поможет ей стать энергичнее и обновить гардероб.

Бортакур решила прислушаться к совету доктора и начала следовать диете. В первые полчаса после пробуждения она пьет воду с лимоном, затем ест овсянку на обезжиренном молоке с фруктами и ягодами или приготовленный по традиционному рецепту блин. На обед она предпочитает бурый рис с овощами или рыбой, а ужинать старается не позже 20:00 белковыми блюдами (курицей, яйцами, рыбой).

Перед завтраком женщина выполняет комплекс упражнений в домашних условиях. Она занимается по танцевальной фитнес-программе «Зумба» или ходит в течение часа. Незадолго до тренировки она позволяет себе чашку черного кофе или зеленого чая с горстью орехов.

Желающим похудеть Бортакур советует придерживаться диеты и следить за размером порций. По ее словам, желательно отказаться от белого риса, хлеба и рафинированного сахара. Немаловажным она считает тщательно прожевывать пищу, пить воду и регулярно заниматься спортом.

Ранее учительница из Великобритании, переехавшая в Дубай, рассказала, как ей удалось сбросить 28 килограммов и радикально преобразить фигуру. Она начала заниматься боксом и считать килокалории. Вскоре ей пришлось отказаться от лактозы по состоянию здоровья.