Учительница сбросила 28 килограммов и раскрыла секрет похудения

Учительница из Великобритании, переехавшая в Дубай, рассказала, каким образом ей удалось сбросить 28 килограммов и радикально преобразить свое тело. Ее секрет успеха приводит 7News.

В 2018 году 28-летняя Скарлетт Харви (Scarlett Harvey) весила 82 килограмма и была недовольна своей фигурой и состоянием кожи. Она несколько раз пыталась похудеть, ограничивая число углеводов в рационе, но у нее ничего не получалось. Если Харви и сбрасывала вес, то с окончанием диеты снова объедалась и толстела.

Учительница твердо решила изменить подход к питанию, записалась в ближайший тренажерный зал и каждый день начала ходить на получасовые тренировки по боксу. Агрессивный вид спорта помог ей избавиться от стресса, и всего за шесть недель занятий она сбросила шесть килограммов.

В июне 2018 года у Харви диагностировали синдром поликистозных яичников. Женщинам с подобной проблемой со здоровьем сложнее похудеть, синдром также может спровоцировать депрессию и пищевые непереносимости. Учительница подошла к лечению основательно: удалила из руки противозачаточный имплант и полностью отказалась от лактозы. После операции она отправилась восстанавливаться в фитнес-лагерь в Таиланде, где начала заниматься тайским боксом.

По возвращении в Дубай она продолжила тренировки и снова похудела на шесть килограммов за шесть недель. Харви отказалась от ресторанной еды и алкоголя и начала следить за сном ради здоровья. Это положительно сказалось на ее физическом и психологическом благополучии. Вскоре британка приняла участие в соревновании по фитнес-бикини для худеющих и выиграла.

Учительница призналась, что ей потребовалось три месяца, чтобы при помощи диетолога разобраться, как считать килокалории и правильно сочетать белки, жиры и углеводы в рационе. Со временем ей удалось сбросить еще 14 килограммов. Она бросила работу учителем и стала фитнес-тренером.

В ноябре прошлого года Харви заняла второе место на соревновании по фитнес-бикини, тогда же она прошла медицинский осмотр и узнала, что полностью выздоровела.

Всем, кто желает сбросить вес, британка посоветовала есть все, что хочется, но при этом считать килокалории и соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Она рекомендовала придерживаться правила 90 на 10: есть 90 процентов полезных продуктов и 10 — вредных, но любимых. «Мне нравится овсянка с клубничным протеиновым порошком, темный шоколад, филе лосося с рисом и шпинатом, бананы и тосты с арахисовым маслом», — призналась тренер. Время от времени Харви ест стейки, фрикадельки, домашние бургеры с курицей и самодельную пиццу. Она лакомится сладкими гренками, блинами и маффинами из ближайшей кофейни.