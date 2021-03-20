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Пушков предупредил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков предупредил в эфире телеканала i24news об угрозе новой холодной войны из-за политики американского президента Джо Байдена. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, война начнется, если Байден забудет о том, что США не в силах победить Россию. Также Пушков выразил мнение, что Вашингтону следует двигаться в сторону достижения взаимопонимания. «Разумеется, лучше в глобальных сферах, но, конечно, можно начать и с более узких, но не менее важных областей — например, с вопросов ядерной безопасности», — сказал он.

Ранее Пушков посоветовал аппарату Белого дома и Госдепу научить дипломатии президента США Джо Байдена. Он отметил, что только после этого американцам следует рассуждать об ее важности.

Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

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