Пушков поспорил о причинах падения Байдена на трапе

Сенатор Алексей Пушков поспорил с Белым домом о причинах падения президента США Джо Байдена на трапе самолета. Пост на эту тему он опубликован в своем Twitter.

По его словам, падение не связано с «сильным ветром», как ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. У инцидента были всем «прекрасно понятные» причины, написал сенатор.

«Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока», — добавил Пушков.

Ранее кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один (Air Force One) опубликовал в своем Twitter-аккаунте популярный среди сторонников бывшего президента Дональда Трампа digital-стратег Калеб Халл (Caleb Hull). На видео Байден трижды спотыкается и в итоге падает.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший опубликовал скриншот прогноза погоды, согласно которому скорость ветра в тот день составляла 14 миль в час (6,2 метра в секунду).

В МИД РФ, в свою очередь, иронично удивились отсутствию в комментарии Белого дома «русские хакеров» под предводительством главного редактора RT Маргариты Симоньян.

78-летний Байден стал 46-м президентом США.