Стало известно о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Об этом сообщается на сайте NASA.

Астероид 2001 FO32 пролетит мимо Земли в воскресенье, 21 марта. Он приблизится на дистанцию в два миллиона километров. В ведомстве отметили, что угрозы столкновения с нашей планетой нет. Однако такое расстояние считается достаточно близким, поэтому данное небесное тело признано потенциально опасным.

Впервые астероид FO32 был обнаружен в 2001 году. Астрономы рассчитали, что в следующий раз он пролетит мимо Земли в 2052 году. По мнению ученых, наблюдение за космическим объектом в воскресенье, 21 марта, станет хорошей возможностью получить более детальное представление о размере, составе и поверхности небесного тела. В NASA добавили, что его предполагаемый диаметр варьируется от 440 до 680 метров.

5 марта сообщалось о приближении астероида Апофис к Земле. Тогда космическое тело оказалось на самом близком за последние восемь лет расстоянии от поверхности планеты.