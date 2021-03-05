Способный уничтожить Москву астероид сблизится с Землей

Астероид Апофис, способный уничтожить Москву при падении на ее территории, 5 марта сблизится с Землей. Это позволит исследователям изучить его состав и орбиту, сообщает РИА Новости.

Космическое тело окажется на самом близком за последние восемь лет расстоянии от поверхности планеты. Как объяснил ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт, изучение астероида позволит подсчитать вероятность и дату его столкновения с Землей.

Ученый отметил, что шансы попадания космического тела на планету оцениваются в 1,5-2 процента, что очень много, учитывая его вес в 70-80 миллионов тонн и размер в 350 метров в поперечнике.

В следующий раз возможность подробно рассмотреть астероид появится лишь 3 апреля 2029 года, когда небесное тело пролетит в 29 470 километрах от поверхности Земли. В этот день, как сообщают ученые, астероид можно будет увидеть невооруженным глазом.

Астероид (99942) Апофис обнаружили в июле 2004 года. В январе 2019 года доктор физико-математических наук Валерия Шувалова заявила, что в случае падения астероида в пределах Садового кольца в Москве столица будет уничтожена полностью, а ионосферное излучение при этом охватит всю Европу. По подсчетам ученых, столкновение может произойти в 2068 году.