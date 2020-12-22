Стало известно о приближении к Земле трех потенциально опасных астероидов

К Земле приближаются три потенциально опасных астероида. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

Указывается, что астероиды приблизятся к планете 25 декабря. Расстояние между планетой и самым большим из них составит около трех миллионов километров. Его диаметр, предположительно, составляет около 200 метров.

Астероид 501647 (2014 SD224) последний раз приближался к Земле в январе текущего года. В следующий раз он пролетит мимо планеты в декабре 2021-го.

НАСА классифицирует как «потенциально опасные» все космические объекты, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеют диаметр более 460 футов (около 140 метров).

В августе «Роскосмос» зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей, причем 70 из них не были известны ранее. Еще 10 были открыты в 2007-2018 годах. Один из астероидов миновал Землю на расстоянии восьми тысяч километров, остальные прошли дальше.