НАСА успокоило землян насчет опасных астероидов

НАСА не ожидает столкновения Земли с опасными астероидами в обозримом будущем. Об этом заявила руководитель отдела планетарных исследований НАСА Лори Глейз, передает РИА Новости.

Она успокоила землян, отметив, что никакие известные космические объекты не несут угрозу столкновения с Землей в предстоящие сто лет.

19 октября американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предупредил, что астероид размером с холодильник приблизится к Земле 2 ноября, за день до президентских выборов в США. По его данным, астероид 2018VP1, огромный космический камень, «несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час». Ученый предположил, что космическое тело может коснуться Земли, однако не нанесет вреда. Позднее в НАСА подсчитали, что вероятность вхождения астероида в атмосферу Земли составляет лишь один шанс из 240 или 0,41 процента.

В августе «Роскосмос» зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей, причем 70 из них не были известны ранее. Еще 10 были открыты в 2007-2018 годах. Один из астероидов миновал Землю на расстоянии восьми тысяч километров, остальные прошли дальше.