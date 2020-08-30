За месяц к Земле приблизились 70 неизвестных астероидов

В течение августа «Роскосмос» зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей. Об этом сообщает ТАСС.

Один из астероидов миновал Землю на расстоянии восьми тысяч километров, остальные прошли дальше. Все объекты, замеченные «Роскосмосом», относились к группе аполлонов, причем 70 из них не были известны ранее. Еще 10 были открыты в 2007-2018 годах.

К группе аполлонов относятся астероиды с траекторией полета, пересекающей орбиту Земли. «Астероиды из группы аполлонов достаточно часто приближаются к Земле», — пояснили в «Роскосмосе».

Ранее сообщалось, что НАСА предупредило о приближении астероида диаметром от 22 до 49 метров, который пройдет на расстоянии около 120 тысяч километров от Земли. В «Роскосмосе» опасность столкновения с этим объектом назвали несущественной.

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