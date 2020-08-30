Рассчитана вероятность столкновения астероида размером с высотный дом с Землей

«Роскосмос» рассчитал вероятность столкновения астероида 2011 ES4 размером с высотный дом с Землей еще в 2011 году — она была признана несущественной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в госкорпорации.

Эту информацию в «Роскосмосе» подтвердили РИА Новости. «Мы не умрем», — заявили там.

Ранее 30 августа НАСА предупредило о приближении к Земли астероида диаметром от 22 до 49 метров. 1 сентября в 19:12 по московскому времени небесное тело приблизится к планете на расстояние около 120 тысяч километров — это примерно в 3,2 раза меньше расстояния от Земли до Луны. Скорость полета астероида составит около семи-восьми километров в секунду.

2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе аполлонов — астероидов, у которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.