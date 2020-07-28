Землян предупредили о приближающемся астероиде размером с футбольное поле

К Земле приближается астероид 2009 PQ1. Об этом сообщили в НАСА, передает РИА Новости.

Космический объект обладает размерами от 84 до 190 метров, что сопоставимо с футбольным полем.

Астрономы высчитали, что астероид сблизится с планетой на расстояние, семикратно превышающее дистанцию между Землей и Луной. Максимально близко он подлетит 5 августа в 19.35 мск, после чего начнет отдаляться. В следующий раз он приблизится к Земле в 2137 году.

2009 PQ1 был впервые обнаружен 14 августа 2009 года. Он относится к группе «Аполлонов» — астероидов, пересекающих орбиту Земли.

В марте астрономы из проекта Virtual Telescope запечатлели на видео потенциально опасный для Земли астероид (52768) 1998 OR2.

Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) выяснили, что астероид размером с Эверест, убивший динозавров 66 миллионов лет назад, упал на Землю под «самым смертельным углом» из всех возможных. Согласно данным исследования, гигантский удар пришелся на территорию нынешнего мексиканского полуострова Юкатан, отделяющего Мексиканский залив от Карибского моря, под углом около 60 градусов, тем самым максимально увеличивая производство изменяющих климат парниковых газов.