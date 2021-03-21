Кайли Дженнер разозлила подписчиков просьбой скинуться на лечение ее визажисту

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер обратилась к подписчикам в Instagram и попросила их скинуться, чтобы семья ее визажиста, пострадавшего в результате аварии, смогла оплатить его лечение. Просьба разозлила фанатов и вызвала шквал критики с их стороны, пишет The Sun.

У себя в сторис Дженнер оставила ссылку на сбор средств, открытый близкими потерпевшего Самюэля Рауды (Samuel Rauda) на краудфандинговой платформе GoFundMe. «Прошу всех помолиться за Сэма, попавшего в аварию на минувших выходных. Переходите по ссылке на краудфандинговую кампанию его семьи», — написала она, обращаясь к аудитории.

Подписчики этот жест не оценили и напомнили звезде о ее внушительном состоянии, которое позволило бы покрыть расходы на лечение Рауды. «Открой-ка одну из своих сумок Birkin и прекрати просить нас, бедняков, скидываться для твоего визажиста», «То, что Кайли Дженнер, будучи миллиардершей, имеет наглость просить пожертвования для своих друзей-визажистов на экстренную операцию, — многое о ней говорит», «Я могу назвать #миллиард причин, почему она должна заплатить сама», — писали они в Twitter.

По данным издания, визажист бывшей самой молодой миллионерши серьезно пострадал в результате аварии и перенес операцию на головном мозге. Надеясь компенсировать медицинские расходы, семья Рауды открыла кампанию по сбору средств. К настоящему моменту удалось собрать 97 тысяч из 120 тысяч долларов (чуть более 7 и около 9 миллионов рублей соответственно, — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что сестры прославились в соцсетях благодаря внешнему сходству с членами семьи Кардашьян. Уточнялось, что речь идет о сестрах по имени Соня (Sonia) и Файза (Fyza), которые ведут совместный аккаунт в Instagram, насчитывающий 1,2 миллиона подписчиков. Девушки фотографируются как вместе, так и по отдельности. По мнению подписчиков, Соня похожа на телезвезду Ким Кардашьян, а Файза — на ее младшую сестру, предпринимательницу Кайли Дженнер.