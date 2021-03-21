Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об иммунитете белорусов к идеям фашизма во время мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине трагедии в белорусской деревне Хатынь. Его слова передает ТАСС.

Белорусский лидер подчеркнул, что Вторая мировая война стала «планомерным истреблением славянских народов». По его словам, подобные ситуации начинаются с идей «расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных».

Лукашенко выразил мнение, что такие идеи имеют приверженцев по всему миру и в настоящее время. «Cлава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом», — заявил он.

Деревня Хатынь была уничтожена 22 марта 1943 года. Незадолго до этого партизаны обстреляли автоколонну фашистов, в результате чего был убит немецкий офицер. В ответ каратели окружили деревню, согнали всех жителей в сарай и подожгли его. Людей, пытавшихся спастись от огня, расстреливали. В результате были убиты 149 гражданских лиц, в том числе 75 несовершеннолетних, а сама деревня сожжена.