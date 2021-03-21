Россия
 
Последние новости
Россия констатировала смерть политических отношений с Британией
Раскрыто состояние избитой отцом 12-летней россиянки
Перечислены шесть опасных продуктов из супермаркета
Мясников назвал сигнализирующий об опасных заболеваниях цвет ногтей
Хомяк по кличке Сталин спас хозяйку от смерти
Раскрыты способы путешествовать дешевле
Терапевт оценил риски заболеть из-за поста или диеты
Врач раскрыл максимально допустимый возраст для диеты
Показаны условия жизни спивающейся бывшей жены Ефремова
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач рассказал о дыхательной гимнастике для восстановления легких

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Реабилитолог Дмитрий Сандул в интервью радио Sputnik рассказал о дыхательной гимнастике, которая поможет в восстановлении легких.

Врач заявил, что люди используют возможности легких только на 30-40 процентов. «Самое простое, что вообще можно делать – научиться пользоваться дыханием и задержками», — сказал он.

Дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после коронавирусной инфекции, добавил специалист. Так, чтобы убрать последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму — технику дыхания, которая известна в Индии. «Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать "квадратное" дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха», — пояснил Сандул.

Не стоит делать дыхательную гимнастику в медицинской маске, поэтому нужно выбирать такое место для упражнений, где гарантированно нет никакой инфекции. «Желательно минимум два раза в день, утром и вечером, уделять дыхательным упражнениям хотя бы пять минут». — заключил специалист.

Ранее врач и ученый Аркадий Верткин назвал несколько способов восстановить легкие после курения. По словам специалиста, россиянам необходимо больше двигаться и стать физически активными. Чтобы помочь легким, он рекомендовал выполнять дыхательную гимнастику.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Реабилитолог рассказал о дыхательной гимнастике для восстановления легких
Российский врач назвал способы восстановить легкие после курения
Российский врач предупредил об угрозе лечения кислородом при COVID-19