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Российский подросток-миллионер попался на торговле наркотиками

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

17-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который известен тем, что заработал первый миллион в 15 лет, попался на торговле наркотиками. В настоящий момент он находится под домашним арестом, сообщает «Комсомольская правда».

Так, мальчик начал свой бизнес с продажи значков на Урале. Затем он открыл 22 точки в регионе и за его пределами. 3 декабря его задержали со 100 граммами порошка. Бывшие при нем банковские карты, 220 тысяч рублей и телефон изъяла полиция.

Сначала знакомые юноши думали, что его подставили конкуренты или завистники. Однако при обыске в гараже подростка нашли еще 100 граммов наркотиков.

Выяснилось, что работал он в трех городах: Муравленко, Губкинском и Когалыме. На заработанные с нелегального бизнеса деньги покупать алкоголь, телевизор, ковер и мебель для гаража, где устраивал вечеринки с друзьями.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнюю жительницу Симферополя, которая пыталась спрятать наркотики в своей прическе. Запрещенные вещества нашли под заколкой в ее волосах.

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