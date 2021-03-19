Россиянку задержали за хранение наркотиков в прическе

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнюю жительницу Симферополя, которая пыталась спрятать наркотики в своей прическе. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, во время досмотра полицейские нашли под заколкой на волосах женщины сверток с порошкообразным веществом — оно оказалось производным N-метилэфедрона массой около двух граммов.

По словам задержанной, она хранила наркотическое вещество для личного употребления. Такой необычный способ она выбрала «для конспирации».

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере») УК РФ. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

15 января сообщалось, что в Москве задержали с кокаином российского топ-менеджера крупной иностранной компании 41-летнего Григория Неменова после устроенного ДТП. 8 января автомобиль Mercedes GLS 350 врезался в ограждение на 75-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).