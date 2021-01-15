Российского топ-менеджера задержали с кокаином после ДТП в Москве

В Москве российского топ-менеджера крупной иностранной компании 41-летнего Григория Неменова задержали с кокаином после устроенного ДТП. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 8 января автомобиль Mercedes GLS 350 врезался в ограждение на 75-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). При этом, по словам свидетелей происшествия, водитель машины вел себя странно и неадекватно оценивал обстановку. Прибывшие полицейские досмотрели водителя и нашли у него около одного грамма кокаина и крупную сумму денег.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»), подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

27 июня сообщалось, что Варшавский суд арестовал на три месяца водителя автобуса, спровоцировавшего смертельное ДТП под влиянием наркотиков.