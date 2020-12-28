Трех полицейских осудили за подброшенные россиянину наркотики

В Саратовской области осудили трех оперативников из города Энгельс, подбросивших наркотики россиянину Роману Исаенко. Об этом в понедельник, 28 декабря, в своем Telegram-канале сообщает «Зона права».

По данным канала, реальный срок — в три с половиной года колонии общего режима получил лишь начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции «Энгельсское» Владислав Казимиров. Его подельники получили по три года условно. Осужденным наложили также запрет на работу в правоохранительных органах в течение двух лет.

Осенью 2018 года сотрудники полиции незаконно задержали потерпевшего, избили его и подложили в карман наркосодержащее вещество. После чего возбудили в отношении Исаенко уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков»). Когда афера вскрылась, оперативников задержали. Помимо статьи о незаконном хранении наркотиков, им вменили статью 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 303 УК РФ («Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности»).

Государственный обвинитель в ходе прений запрашивал для подсудимых от семи с половиной до 12 лет лишения свободы. Своей вины бывшие сотрудники полиции не признали.