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На газовом заводе PDVSA в Венесуэле произошел теракт

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В венесуэльском городе Эль-Терехо на газопроводе, принадлежащем государственной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произошел мощный взрыв, выведший из строя всю ее газовую инфраструктуру. Видеозапись взрыва публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На размещенных кадрах видно, как после задымления над местом инцидента появляется столб огня, после чего потоки газа вырываются наружу и начинается открытое горение.

Власти страны, в свою очередь, сочли произошедшее терактом. Как сообщил министр нефтяной промышленности страны Тарека Эль-Аиссами, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, однако местных жителей начали эвакуировать из-за опасений распространения огня.

В настоящее время к месту пожара выехали сотрудники экстренных служб. О случившемся проинформировали президента страны Николаса Мадуро.

Газовая инфраструктура PDVSA регулярно становится мишенью для терактов со стороны различных венесуэльских группировок. Последняя атака на нее произошла 24 января 2021 года, утечку газа и пожар удалось предотвратить.

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