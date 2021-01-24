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Мадуро заявил о теракте на газопроводе в Венесуэле

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Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о теракте на газопроводе государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) в ходе выступления, которое транслировалось на YouTube.

«Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар», — рассказал Мадуро. Целью нападавших было нарушение поставок газа с местного нефтеперерабатывающего завода, отметил он. Организаторов нападения венесуэльский лидер назвал террористами и трусами.

На данный момент огонь контролируется рабочими PDVSA. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Утечка газа на трубопроводе остановлена.

В декабре прошлого года Мадуро заявил, что в Колумбии готовится новое нападение на Венесуэлу. До этого в мае сообщалось, что у венесуэльских берегов были обнаружены три катера ВМС Колумбии с оружием на борту. Мадуро также рассказал о попытке вторжения в страну, проспонсированной США и Колумбией.

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