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Мадуро понадеялся встретиться с Путиным

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Фото: пресс-служба Кремля

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду посетить в апреле-июне 2021 года Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина», — заявил Мадуро в ходе встречи с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах. Также он выразил уверенность в том, что Москву в скором времени посетят и члены новой Национальной ассамблеи.

6 декабря в Венесуэле прошли парламентские выборы. Согласно резидент Венесуэлы Николас Мадуро возвращает контроль над парламентом. Согласно последним подсчетам, коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, набирает 67,7 процента голосов. Оппозиция признавать результаты выборов не собирается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прошедшие выборы в Венесуэле прозрачными и демократическими. По ее словам, международные наблюдатели, в том числе из России, не выявили серьезных нарушений в ходе голосования.

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