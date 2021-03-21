Руководившего школьным кружком россиянина заподозрили в растлении учениц

В одной из школ Якутска руководителя кружка заподозрили в растлении учениц, в настоящее время мужчина арестован. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований республики Саха (Якутия)", председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска», — указано в сообщении.

В СК также уточнили, что мужчине выдвинули обвинения по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

С жалобой на подозреваемого обратилась в правоохранительные органы одна из местных жительниц. Она рассказала, что руководитель кружка совершил в отношении ее 10-летней внучки насильственные действия сексуального характера. Как стало известно позже, аналогичное преступление задержанный совершил в отношении девочки 13 лет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В настоящее время специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодежи оказывают девочкам психологическую помощь.

Как стало известно РИА Новости, обвиняемый являлся депутатом высшего законодательного органа республики второго созыва.